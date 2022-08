La città in cui Colombo discusse con i dotti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città in cui Colombo discusse con i dotti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SALAMANCA

Significato/Curiosita : La citta in cui colombo discusse con i dotti

Cristoforo colombo (disambigua). cristoforo colombo, in latino: christophorus columbus; in spagnolo cristóbal colón; in portoghese cristóvão colombo (genova...

salamanca (in latino salmantica) è una città spagnola, capoluogo della...

