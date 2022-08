Chiesa d Oriente il cui patriarca siede in Libano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chiesa d Oriente il cui patriarca siede in Libano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MARONITA

Della chiesa maronita. il sinodo patriarcale della chiesa maronita nel 2003-2004 ha identificato cinque elementi distintivi della chiesa maronita: è antiochena;... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con chiesa; oriente; patriarca; siede; libano; Si accendono in chiesa ; Un canto liturgico tipico della chiesa Protestante; Si brucia in chiesa per consacrare; Riunisce tutti i vescovi della chiesa cattolica; Il punto dell oriente ; Erano abitanti dell Impero Romano d oriente ; È la lingua più parlata in Medio oriente ; L oriente degli Americani; Il patriarca che generò Isacco e Ismaele; Il patriarca che salpa con l Arca; Il patriarca biblico noto per l Arca; Il patriarca che diede il nome agli Ebrei; Presiede il Sant Uffizio; Ne possiede molto il ricco; Che risiede nella natura stessa di una cosa; Vi risiede vano Giove e la sua corte; Relativo ad un antica civiltà dell attuale libano ; Alberi... del libano ; Capitale del libano ; L albero del libano ;