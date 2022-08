Chiave esagonale maschio per viti con testa cava - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chiave esagonale maschio per viti con testa cava. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BRUGOLA

Significato/Curiosita : Chiave esagonale maschio per viti con testa cava

Una chiave esagonale (anche brugola, chiave a brugola, chiave di allen o ancora chiave maschio esagonale), conosciuta in gergo tecnico internazionale come...

Una chiave esagonale (anche brugola, chiave a brugola, chiave di allen o ancora chiave maschio esagonale), conosciuta in gergo tecnico internazionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

