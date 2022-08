Chi li prende sbaglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi li prende sbaglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GRANCHI

L'espressione prova e sbaglia (in inglese trial and error ossia, letteralmente, tentativo ed errore) denota un metodo euristico che mira a trovare una...

Disambiguazione – "granchi" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi granchi (disambigua). disambiguazione – "granchio" rimanda qui. se stai...

