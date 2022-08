La bistecca con l osso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La bistecca con l osso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : COSTATA

Significato/Curiosita : La bistecca con l osso

Della bistecca: «bistecca alla fiorentina. da beef-steak, parola inglese che vale costola di toro, è derivato il nome della nostra bistecca, la quale...

Fiorentina. la costata di manzo è un tipo di bistecca, solitamente cotto sulla griglia, la cui carne proviene dal taglio del costato del bovino. a differenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

