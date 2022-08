Ha il becco in cucina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha il becco in cucina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : GAS

Significato/Curiosita : Ha il becco in cucina

La pico de gallo (dallo spagnolo becco del gallo), o salsa tricolore, è un contorno tradizionale della cucina messicana. la pico de gallo è una delle preparazioni...

Significati, vedi gas (disambigua). un gas è un aeriforme la cui temperatura è superiore alla temperatura critica; di conseguenza, i gas non possono essere... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con becco; cucina; becco ricurvo dei rapaci; Ha il piumaggio nero e il becco giallo; Uccello con becco giallo che abita al mare; Gallinacei dal becco rosso; Non fa che borbottare in cucina ; Automezzo in cui si può cucina re e dormire; Pianta ad arbusto usata in farmacia e cucina ; Piatto della cucina spagnola a base di riso; Cerca nelle Definizioni