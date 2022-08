Battersi per sostenere e difendere un idea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Battersi per sostenere e difendere un idea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PROPUGNARE

Significato/Curiosita : Battersi per sostenere e difendere un idea

Eventualmente per attrarre e sviare il nemico, costringendolo a battersi in circostanze sfavorevoli. lento e scientifico nella fase ideativa dei suoi piani di guerra...

Trovò rifugio dal re seleucide antioco iii in siria, dove continuò a propugnare la guerra contro roma. dopo la sconfitta di antioco iii si trasferì presso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

