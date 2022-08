I bambini la fanno per vedere a chi tocca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I bambini la fanno per vedere a chi tocca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CONTA

Significato/Curiosita : I bambini la fanno per vedere a chi tocca

Stai là”) mentre si copre gli occhi, successivamente deve girarsi per vedere i movimenti dei bambini. quest’ultimi infatti possono muoversi fino a che...

La conta è una modalità di sorteggio: serve ad effettuare una scelta tra diverse opzioni, ad esempio tra più oggetti o persone. di solito gli elementi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

