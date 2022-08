Verso della poesia latina arcaica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Verso della poesia latina arcaica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SATURNIO

Significato/Curiosita : Verso della poesia latina arcaica

Saturnio (o faunio) (in latino versus saturnius o versus faunius) è un verso della poesia latina arcaica. è considerato essere un verso indigeno laziale o...

Il saturnio viene sostituito prevalentemente dal senario giambico, ma anche dal distico elegiaco e talvolta dall'esametro. il nome del verso saturnio è... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

Altre definizioni con verso; della; poesia; latina; arcaica; Parole con lo stesso suono, ma diverso significato; La sua prova si fa verso giugno o luglio; Pagamento attraverso lo scambio di beni; Ricorda il percorso di Gesù verso il Calvario; Lo fa il cono della cassa acustica; L emisfero nord della Terra; Formaggio a pasta molle della provincia pavese; Il nome della Mamma per amica nella serie tv; Fa urlare il mare in una poesia di Giosuè Carducci; Offrire bevande alla divinità gustare in poesia ; Digitare un numero scrivere una poesia ; Piccola poesia breve, raffinata e concisa; Borgo marittimo a latina con villa di Tiberio; Locuzione latina che indica uno scambio di favori; Nota locuzione latina : verba volant, scripta __; L equivalente latina della dea greca Demetra; C è anche l arcaica ; C è anche l arcaica ; C è anche l arcaica ; C è anche l arcaica ; Cerca nelle Definizioni