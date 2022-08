Una strada che non è considerata bianca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una strada che non è considerata bianca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ASFALTATA

Significato/Curiosita : Una strada che non e considerata bianca

Biscotteria, pasticceria e confetteria". la pizza bianca è oggi considerata un classico della cucina romana, e un noto cibo da strada quando viene consumata...

Caratteristiche orografiche o alla presenza di sbocco veicolare. la strada asfaltata più alta d'europa – che raggiunge i 3 384 metri – è ubicata in spagna... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

