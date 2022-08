Una scimmia africana dalla lucente pelliccia nera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una scimmia africana dalla lucente pelliccia nera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GUEREZA

Significato/Curiosita : Una scimmia africana dalla lucente pelliccia nera

Sei cuccioli, che emergono dalla tana dopo tre settimane, quando il manto scuro viene gradualmente rimpiazzato dalla pelliccia adulta. all'età di cinque...

La guereza (colobus guereza rüppell, 1835), anche nota come guereza mantellata, colobo bianco e nero orientale o colobo abissino, è una scimmia del vecchio... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

Altre definizioni con scimmia; africana; dalla; lucente; pelliccia; nera; Una scimmia asiatica di taglia media; Una piccola scimmia ; Ripetuto è una proscimmia malgascia; Piccola proscimmia ; La capitale della Repubblica Centrafricana ; Religione africana famosa per le bambole magiche; Etnia africana cantata da Edoardo Vianello; Appellativo della formica africana siafu, dal temibile morso; Figura circolare dalla forma allungata; Dittatore rovesciato dalla rivoluzione castrista; Misura prevista dalla legge per impedire la violenza negli stadi; Non si lascia scuotere dalla paura; Rivestito di metallo lucente ; Un tessuto lucente ; L effetto lucente dei rossetti; Rigido ma lucente come il cristallo; La pelliccia del gattopardo americano; Pregiata pelliccia nera; Una pelliccia rasata; Il roditore andino dalla pelliccia grigio cenere; Il dio elefante venera to in India; Fatto deviare dall itinera rio prestabilito; La genera tion di Gregory Corso; Pregiato minera le dal colore cereo; Cerca nelle Definizioni