Stati... Arabi Uniti - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : EMIRATI

Significato/Curiosita : Stati... arabi uniti

stati arabi uniti (in arabo: , al-duwal al-arabiyya al-muttaida ) fu il nome assunto da una confederazione di stati che ebbe breve...

Economiche. l'emirato di abu dhabi è il più popolato degli emirati arabi uniti, con il 38% della popolazione totale. il clima degli emirati arabi uniti... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

Altre definizioni con stati; arabi; uniti; Sonde spaziali costruite dagli stati Uniti; Ronald tra i presidenti degli stati Uniti; Il monte più alto degli stati Uniti; stati che; L Arma dei Carabi nieri lo è nei secoli; La rincorre il leone la guidano i carabi nieri; Quelli arabi Uniti hanno Abu Dhabi come capitale; Nome di arabi ; Sonde spaziali costruite dagli Stati uniti ; Ronald tra i presidenti degli Stati uniti ; Il monte più alto degli Stati uniti ; I gemelli... più uniti ; Cerca nelle Definizioni