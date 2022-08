Un software che svolge un determinato compito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un software che svolge un determinato compito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TOOL

Significato/Curiosita : Un software che svolge un determinato compito

è un approccio sistematico al software design, che consiste nell'applicazione di pratiche ingegneristiche al software. l'ingegneria del software ha a...

I tool sono un gruppo musicale alternative/progressive metal statunitense formatosi nel 1990 a los angeles, california. il loro stile coniuga elementi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

