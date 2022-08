Sistemare con molta cura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sistemare con molta cura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ASSESTARE

Significato/Curiosita : Sistemare con molta cura

Madre e figlio lasciarono una prima volta parigi nel giugno 1806, per sistemare le ultime pratiche legali relative all'eredità dell'imbonati, nella quale...

Un lungo manico di legno flessibile o una maniglia rigida. è usata per assestare colpi agli esseri umani o agli animali come mezzo di controllo, punizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

Altre definizioni con sistemare; molta; cura; sistemare ... con un matrimonio; sistemare le merci sulla nave; Sollevare o sistemare in alto con fatica; Adagiare, sistemare ; Osservare con molta attenzione; Quello in polvere fa molta schiuma; Contengono molta musica; Quelli navigati hanno molta esperienza; Accura to e minuzioso; cura la pubblicazione; Assicura ta dal venditore; Donne che vestono in modo trascura to oppure senza giacca;