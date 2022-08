In un senso assottigliare, nell altro semplificare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In un senso assottigliare, nell altro semplificare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SNELLIRE

Tutti gli adempimenti richiesti per la creazione di imprese, al fine di snellire e semplificare i rapporti tra la pubblica amministrazione italiana e i... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

Altre definizioni con senso; assottigliare; nell; altro; semplificare; Nascosto dietro a tessuto, anche in senso figurato; Zampe piene di artigli, anche in senso figurato; Si trova in alcune strade strette: senso unico __; Tessuto ghiandolare, senso riale o di rivestimento; Le... passate del falegname per assottigliare ; assottigliare con i denti; assottigliare il ferro; Recipienti nell a serra; Si tendono nell ordito; La compianta Feltrinell i; Vistoso, che dà nell occhio; Sono le parole di qualcun altro ; Tutt altro che sporca; Fare susseguire l uno all altro ; Aspettarsi guai... l uno dall altro ; semplificare alle linee essenziali; Cerca nelle Definizioni