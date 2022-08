Per nulla deficiente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per nulla deficiente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PLETORICO

Significato/Curiosita : Per nulla deficiente

In quel modo, anche se fosse un delinquente, ti tieni anche un figlio deficiente e cretino». santino bozza ha dichiarato «i gay so purtroppo che esistono...

Destra ci furono la riforma dell'esercito, che cercando di sfoltire il pletorico corpo ufficiali e rendere più dinamiche le forze armate, rischiava di... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

