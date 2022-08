Mettere insieme... con un lungo procedimento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mettere insieme... con un lungo procedimento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : RIMESCOLARE

Significato/Curiosita : Mettere insieme... con un lungo procedimento

con scienza si intende un sistema di conoscenze ottenute attraverso un'attività di ricerca prevalentemente organizzata con procedimenti metodici e rigorosi...

Lingua lombarda: tarél, che indica il bastone in legno che serve per rimescolare la polenta nel paiolo di rame rosso, utilizzato durante la preparazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

Altre definizioni con mettere; insieme; lungo; procedimento; Promettere castighi; mettere mano al portafoglio; Commettere azioni illecite; mettere un seme nella terra per farlo crescere; insieme ai disaccordi in un film di Woody Allen; insieme di tecniche per la bellezza del corpo; L insieme degli sport con corsa, salti, lanci..; insieme dei dipendenti di un ente o un azienda; Sofferto a lungo ; Ha il collo più lungo degli altri animali; Si mastica a lungo ; Ponderato a lungo ; procedimento alternativo al processo giudiziale; Si dimostra con un procedimento matematico; procedimento di stampa; Il procedimento di stampa a più colori su tela; Cerca nelle Definizioni