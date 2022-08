L ex-Germania Est - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ex-Germania Est. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : L ex-germania est

Demokratische republik, abbreviato in ddr), comunemente indicata come germania est o germania orientale (ostdeutschland), fu uno stato socialista esistito dal...

(nota anche come germania est) – stato socialista esistito dal 1949 al 1990 rdt – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di richard-toll (senegal)...