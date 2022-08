Copiare con la carta carbone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Copiare con la carta carbone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RICALCARE

Significato/Curiosita : Copiare con la carta carbone

Del carbone. il foglio di carta carbone viene frapposto tra il foglio dove si intende scrivere il documento e quello dove lo si vuol copiare, con la superficie...

Grafia in realtà è sempre stata pentidattilo. la variante pente- sembra ricalcare la grafia della parola cinque in greco moderno. posto a 250 metri s.l...

