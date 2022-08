Come i semi dell anice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come i semi dell anice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AROMATICI

Generico nome di anice si raggruppano piante che non hanno in realtà parentele botaniche. le piante sono accomunate dall'aroma dei loro semi o frutti, praticamente...

Oggi sono definiti come composti aromatici (o areni) tutti i "composti organici" che contengono uno o più anelli aromatici nella loro struttura. la presenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

Altre definizioni con come; semi; dell; anice; Rettili come i ramarri; Vermi come le tenie; Rosso come uno degli ibis; Eccezzziunale... come diceva Diego Abatantuono; Provoca vittime e semi na terrore; I loro semi dànno un olio alimentare; Una sostanza semi solida; La semi na chi sparge discordia; Quella pedonale è nel centro dell e grandi città; I piccoli dell a chioccia; Studia l applicazione dell elettronica agli aerei e ai missili; Alti funzionari dell amministrazione statale; L anice dalla particolare forma; Biscotti toscani con mandorle e anice ; Un aperitivo che sa d anice ; Aperitivo che sa d'anice ;