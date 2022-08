Attività con le reti praticata in mare aperto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attività con le reti praticata in mare aperto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MOTOPESCA

Significato/Curiosita : Attivita con le reti praticata in mare aperto

La pesca subacquea in apnea, da non confondere con la caccia subacquea, è un'attività di pesca praticata con la tecnica dell'immersione senza l'ausilio...

Motore, prima a benzina o a carbone, poi sempre di più diesel. motopesca d'altura motopesca a strascico batana bragozzo pielego topo trabaccolo vongolara... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

