Apertura verticale della gonna - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : SPACCO

Significato/Curiosita : Apertura verticale della gonna

Espresso a colori uniti, senza coda, con del pizzo solo attorno al collo. la gonna poteva essere aperta sul davanti a mostrare la sottogonna di colore contrastante...

Lo spacco è un taglio o un'apertura che viene ricavato sulle gonne, per facilitare il movimento delle gambe dell'indossatrice. lo spacco può trovarsi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

