Si affaccia sulla platea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si affaccia sulla platea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PALCO

Significato/Curiosita : Si affaccia sulla platea

Cittadine guelfe e ghibelline si erano rappacificate; sulla falda opposta del coperchio (ossia quella che si affaccia sulla platea di santa maria), invece,...

palco – abbreviazione di palcoscenico, piattaforma per esibizioni palco o palchetto – un tipo di posto per gli spettatori a teatro palco – simbolo dell'araldica... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 10 agosto 2022

Altre definizioni con affaccia; sulla; platea; affaccia to oltre un parapetto; Lo stretto su cui è affaccia ta Istanbul; Il Pontefice lo recita affaccia ndosi su Piazza San Pietro; Si affaccia sempre su un grazioso panorama; Vivono sulla terraferma; Il primo uomo che scese sulla Luna; Più erano, più incidevano sulla bolletta del telefono; La pinna sulla schiena; Proprio di chi si comporta in modo platea le e poco dignitoso; platea dinanzi al palco; Nei teatri è l ordine di posti sovrastante la platea ; La platea regale in francese fra; Cerca nelle Definizioni