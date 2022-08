La sua capitale è Hanoi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sua capitale è Hanoi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : La sua capitale e hanoi

hanoi (in scrittura ch quc ng: hà ni; in scrittura ch hán: ) è la capitale del vietnam. situata nel nord del paese sulla riva destra del fiume...

Miniserie televisiva australiana, vedi vietnam (miniserie televisiva). coordinate: 16°n 108°e / 16°n 108°e16; 108 il vietnam (afi: /vjet'nam/; in vietnamita...