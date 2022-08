Squadra londinese allenata da Vialli e Conte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Squadra londinese allenata da Vialli e Conte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CHELSEA

Significato/Curiosita : Squadra londinese allenata da vialli e conte

Nell'estate 1996, stante la partenza di gianluca vialli, conte succede a quest'ultimo come nuovo capitano della squadra. la sua prima stagione con la fascia al...

Il chelsea football club, noto semplicemente come chelsea (pron. 'tlsi), è una società calcistica inglese con sede nella città di londra, nel borgo di... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 9 agosto 2022

