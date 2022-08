Servono a evitare che il bucato steso scivoli via - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Servono a evitare che il bucato steso scivoli via. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MOLLETTE

Assicurare a un apposito sostegno, i vestiti appesi per l'asciugatura. le mollette contemporanee sono fabbricate in maniera molto economica mediante due rebbi... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 9 agosto 2022

servono al miope; servono per volare; servono a non sporcare i vestiti mentre si cucina; Quelli d uso servono per far funzionare gli apparecchi; evitare con scaltrezza; C è chi li subisce per evitare scandali; Riuscire ad evitare ; evitare un ostacolo; Recipiente concavo utile anche per il bucato ; Antica lavoratrice addetta al bucato ; Recipienti di legno usati per fare il bucato ; Si usava per il bucato ; Bosco fitto ed esteso ; Lago asiatico che era molto esteso ; Ingrandito, esteso ; Come un testo steso di nuovo;