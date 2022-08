Vi si può trovare una crema o una salsa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si può trovare una crema o una salsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TUBETTO

Significato/Curiosita : Vi si puo trovare una crema o una salsa

Cipolla, si unisce crema di peperoncino rosso o rocoto. in altri casi si aggiunge salsa di olive e aglio. lo si accompagna con semi di mais cotti o interi...

Con il titolo i racconti del tubetto. nel 2000 viene pubblicata una seconda edizione con il titolo il meraviglioso tubetto, contenente un cd del duo gli... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 9 agosto 2022

