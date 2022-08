Il pugile in declino li appende al chiodo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il pugile in declino li appende al chiodo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GUANTONI

Significato/Curiosita : Il pugile in declino li appende al chiodo

Colore rosso), guantoni approvati aiba o fpi di 10 once (fanno eccezione i pugili élite uomini di peso dai 69 ai +91 che debbono usare guantoni da 12 once)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 9 agosto 2022

Altre definizioni con pugile; declino; appende; chiodo; Vi sale il pugile ; Ci va il pugile k.o; Li mette il pugile alle mani; pugile che morse l orecchio di Evander Holyfield; Opposta al declino ; Che tende al declino perdendo l antica gloria; In declino ... come il poeta Verlaine; Il declino fisico o morale; appende re i panni per farli asciugare; Se non si porta, s appende ; Riquadro dove appende re avvisi e annunci; Ragazza da appende re; Un chiodo per collegare elementi metallici; Un chiodo fisso; Il biblico generale che Giaele uccise conficcandogli un chiodo in testa; chiodo scanalato a spire; Cerca nelle Definizioni