Piccoli dolci regalati solitamente dagli sposi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccoli dolci regalati solitamente dagli sposi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CONFETTI

Significato/Curiosita : Piccoli dolci regalati solitamente dagli sposi

Disambiguazione – "confetti" rimanda qui. se stai cercando l'album dei little mix, vedi confetti (album). il confetto è un dolce formato da una mandorla... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 9 agosto 2022

