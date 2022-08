Luogo dove ballare il tango spa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Luogo dove ballare il tango spa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MILONGA

Significato/Curiosita : Luogo dove ballare il tango spa

Quattro, affermando che «ho sognato un mondo in cui i gatti potessero ballare il tango - e quando è stata l'ultima volta che un film l'ha fatto». marjorie...

Somiglianza, spesso la milonga veniva chiamata anche l'habanera dei poveri. negli anni a venire, però, il tango tolse molta popolarità alla milonga che venne presto... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 9 agosto 2022

