Si indossano nelle mani - Cruciverba

Si indossano nelle mani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GUANTI

Proteggersi dal freddo, indossavano guanti a manopola in pelle. a causa della difficoltà di realizzazione, i guanti erano piuttosto rari nelle popolazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 9 agosto 2022

Altre definizioni con indossano; nelle; mani; Le indossano i portieri dell hockey; La indossano i cani al posto del collare; Lo indossano i palombari; Le indossano sui polpacci alpinisti e militari; nelle scalate più impervie il ciclista non lo usa; Nasce nelle Alpi Cozie e attraversa la valle di Susa; Ululano nelle steppe; Era il soprannome di Victoria nelle Spice Girls; Smani a, fregola, agitazione; Ci si infilano le mani ; Stare in __, con le mani in mano; Pratica mani polazioni sul corpo dei pazienti;