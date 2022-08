Fiore che non si è ancora aperto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fiore che non si è ancora aperto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BOCCIOLO

San giovanni in fiore (afi: sano'vanni'fjore, sangiuvanni in calabrese [zanu'vanni]) è un comune italiano di 16 004 abitanti della provincia di...

Parte nella fase di bocciolo, mentre durante l'antesi si svolge eventualmente la quota marginale di impollinazione incrociata. bocciolo, in treccani.it –... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 9 agosto 2022

