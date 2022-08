Le figure... non solide - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le figure... non solide. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PIANE

Significato/Curiosita : Le figure... non solide

figura topologica la deformabilità e del grafo la schematicità. in extenso, possono considerarsi anche figure geometriche gli spazi iniziali dove le figure...

Pietro delle piane, nome d'arte di pietro le piane (cosenza, 21 maggio 1974), è un attore italiano. terminati gli studi presso l'università degli studi... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 9 agosto 2022

