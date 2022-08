Espropriazione di beni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Espropriazione di beni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CONFISCA

Marotta, espropriazione per pubblica utilità / padova: cedam, 1997. ^ conti, r., l'acquisizione sanante resuscitata: l'art. 42 bis t.u. espropriazione, in...

confisca riguarda uno o più beni particolari. in particolare si possono distinguere due particolari tipi di confisca: nel diritto penale, la confisca... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 9 agosto 2022

