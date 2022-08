Si costruisce a terra prima di posare il pavimento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si costruisce a terra prima di posare il pavimento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MASSETTO

Significato/Curiosita : Si costruisce a terra prima di posare il pavimento

Nell'ulisse di omero, anche in quello di joyce l'eroe rappresenta l'avventura dell'uomo nel mondo. il protagonista, viaggiando, costruisce la propria identità...

In : massetto semi-umido massetto fluido massetto autolivellante infine possono essere classificati per la tipologia di confezionamento: massetti tradizionali... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 9 agosto 2022

Altre definizioni con costruisce; terra; prima; posare; pavimento; Insetto che costruisce giganteschi nidi; Si costruisce ... anche con fanti e re; Animale che costruisce dighe; costruisce la Astra; Il primo supercontinente della terra ; Ha vinto l Oscar con il film Mediterra neo; Aggettivo possessivo... Mediterra neo lat; Antico aggettivo possessivo... Mediterra neo; prima del nome di un laureato; S imbarcò prima del diluvio; Timbrare il biglietto prima di salire sul treno; La Cristiana attrice di Notte prima degli esami; Il dispositivo delle navi per posare in mare le mine; Spostare... senza posare ; È pagata per posare ; Rende difficile addormentarsi e riposare ; Superficie orizzontale parallela al pavimento ; pavimento di pietra; pavimento frequente negli impianti sportivi; pavimento brevettato simile al vinilico; Cerca nelle Definizioni