La copia di riserva di un file ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La copia di riserva di un file ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BACKUP

Significato/Curiosita : La copia di riserva di un file ing

Con backup, nella sicurezza informatica, si indica un processo di disaster recovery ovvero, in particolare, la messa in sicurezza delle informazioni di... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 9 agosto 2022

Altre definizioni con copia; riserva; file; Manoscritto non originale, copia to; copia to in forma migliore; Esemplare di cui esiste una sola copia lat; copia biologica ottenuta con l ingegneria genetica; Provvista di riserva ; Lo è un documento molto riserva to ing; È riserva ta ai mezzi pubblici; riserva to agli iniziati; Pattumiera... per i file ; Caricamento di un file su una piattaforma ing; Ha file e cartelle; Effettuare il download di un file ; Cerca nelle Definizioni