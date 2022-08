Comune a nord di Napoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comune a nord di Napoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ACERRA

Significato/Curiosita : Comune a nord di napoli

Liveri marano di napoli mariglianella marigliano massa lubrense massa di somma melito di napoli meta monte di procida mugnano di napoli napoli nola ottaviano...

L'omonimo fiume, vedi acerra (fiume). acerra è un comune italiano di 58 152 abitanti della città metropolitana di napoli in campania. acerra è situata a circa... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 9 agosto 2022

Altre definizioni con comune; nord; napoli; Un comune rapace notturno; Il nome comune del Galanthus nivalis; Un comune della città metropolitana di Firenze; comune del modenese noto come città dei Pico; Collegamento scozzese tra il mare del nord e l oceano Atlantico; Spiritello della mitologia nord ica; La provincia dell Irlanda del nord ; Il più piccolo dei Grandi Laghi in nord America; Quello di napoli si chiama Capodichino; Il vulcano nel Golfo di napoli ; Ex nome dello stadio in cui ha giocato il napoli ; Lo stadio in cui gioca il napoli ; Cerca nelle Definizioni