Comandò in Russia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comandò in Russia.

Soluzione 5 lettere : LENIN

Significato/Curiosita : Comando in russia

Altri significati, vedi russia (disambigua). coordinate: 66°25'n 94°15'e / 66.416667°n 94.25°e66.416667; 94.25 la russia (in russo: ´, traslitterato:...

lenin (letto ['l.nin] o più raramente ['lj.nin]; in russo: ), pseudonimo...

