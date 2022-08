Biblica moglie di Davide - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Biblica moglie di Davide. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Biblica moglie di davide

Personaggio biblico, moglie dapprima di nabal e poi di davide, dal quale ebbe il figlio kileab. la sua vicenda è narrata nel primo libro di samuele. abigail...

