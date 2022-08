Alberi detti anche alni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alberi detti anche alni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ONTANI

Significato/Curiosita : Alberi detti anche alni

Viene il francese aulne. la parola italiana ontano viene da alnetanus ‘bosco o macchia di ontani’. gli ontani sono alberi, generalmente di piccola taglia... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 9 agosto 2022

Altre definizioni con alberi; detti; anche; alni; O + alberi di Golden + E; Boschi di alberi di grossi agrumi arancioni; Uno sdentato che vive sugli alberi ; alberi con i rami spinosi; I canederli detti alla tirolese; Sono detti anche gilet; Le vocali nei detti ; In certi casi è solo per addetti ai lavori; anche Maggiore in cielo; Piccolo congegno per illuminare, anche a incasso; Comprende anche la Corea; Sono detti anche gilet; Bosco di alni ; Cerca nelle Definizioni