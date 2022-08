Un versatile cane da caccia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un versatile cane da caccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SETTER

Significato/Curiosita : Un versatile cane da caccia

Pastori-conduttori presenti sul territorio tedesco, allo scopo di ottenere un versatile e affidabile cane da lavoro. diversa la scelta operata dai selezionatori del pastore...

Il setter inglese è una razza canina originaria dell'inghilterra, affinata intorno al 1838 da sir edward laverack (1798-1877) dopo un'accurata selezione... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

