Una specie di squalo non pericoloso per l uomo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una specie di squalo non pericoloso per l uomo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : VERDESCA

Significato/Curiosita : Una specie di squalo non pericoloso per l uomo

È considerato la specie di squalo più pericolosa per l'uomo, e insieme allo squalo tigre e allo squalo bianco, è una delle tre specie a cui sono stati...

La verdesca (prionace glauca (linnaeus, 1758)), conosciuto anche come squalo azzurro, è uno squalo appartenente alla famiglia carcharhinidae che abita... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

Altre definizioni con specie; squalo; pericoloso; uomo; Una specie di piadina ispanica spa; Di quelle delle specie si interessò Darwin; Una delle specie di balena più diffuse al mondo; Luogo di riparo, specie in montagna; Lo squalo viene chiamato anche così; Lo squalo azzurro del Mediterraneo; Il pescecane o squalo bianco; Cognome del regista de Lo squalo ; Un pericoloso rettile; Congegno pericoloso o esplosivo; È pericoloso farlo nel vuoto; Quella nera è un pericoloso ragno; uomo senza patria; L architettura del duomo di Milano; Uno degli squali più pericolosi per l uomo ; L uomo più longevo che la Bibbia ricordi; Cerca nelle Definizioni