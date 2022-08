Una parte della proposizione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una parte della proposizione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : PREDICATO NOMINALE

Una parte della proposizione

Bosco. a dire il vero, nessuna parte della proposizione è assolutamente indispensabile. vi possono essere: proposizioni prive di complementi, es.: cappuccetto...

nominale. se il nome del predicato è un aggettivo, si concorda col soggetto; per esempio: lui è tranquillo, lei è contenta se il nome del predicato è...

