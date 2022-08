Tale da non poter essere guarito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tale da non poter essere guarito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : INSANABILE

Significato/Curiosita : Tale da non poter essere guarito

Del futuro santo. padre pio avrebbe detto a matteo che presto sarebbe guarito e lo avrebbe portato con lui in volo fino a roma. contrariamente a qualsiasi...

Quello originale, ma fu ricreato dalla chiesa anglicana. in seguito ad un insanabile contrasto sorto sotto papa clemente vii, infatti, il titolo fu ufficialmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

