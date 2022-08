Stare in __, con le mani in mano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stare in __, con le mani in mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PANCIOLLE

Significato/Curiosita : Stare in __, con le mani in mano

"tenere le mani in tasca" o "stare con le mani in mano". le mani denotano anche un'appartenenza ad una classe sociale: le mani curate delle professioni intellettuali...

Tranquillo, senza far niente, disteso supino. equivalente di starsene in panciolle. pane al pane e vino al vino parlare chiaro. pane per i (miei) denti detto... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

