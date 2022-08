Squadra di Lisbona in cui giocava Eusebio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Squadra di Lisbona in cui giocava Eusebio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BENFICA

Significato/Curiosita : Squadra di lisbona in cui giocava eusebio

Vedi eusébio (ceará). eusébio da silva ferreira (pronuncia portoghese [ew'zbiu ð 'siv f'j]; lourenço marques, 25 gennaio 1942 – lisbona, 5 gennaio...

Vedi sport lisboa e benfica (disambigua). disambiguazione – "benfica" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi benfica (disambigua). lo sport... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

Altre definizioni con squadra; lisbona; giocava; eusebio; squadra di calcio toscana; squadra di calcio emiliana neroverde; Il regista in una squadra di basket ing; squadra che ha come inno You ll never walk alone; Il più antico quartiere di lisbona ; I belvedere di lisbona por; Ne ha il nome la torre simbolo di lisbona ; Lo Stato con capitale lisbona ; Cantavano quel bambino che giocava in un cortile; Una volta si giocava con quelli di piombo; L egiziano con l aiutante eusebio , in Tex Willer; Cerca nelle Definizioni