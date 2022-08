Ci sono quelli scelti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci sono quelli scelti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Ci sono quelli scelti

Io ci sono è un film per la televisione diretto da luciano manuzzi, interpretato da cristiana capotondi nel ruolo della protagonista e andato in onda...

Attacchi guidati. i tiratori vengono addestrati in pratiche come il camuffamento, la ricognizione, l'infiltrazione e l'osservazione. i tiratori scelti ricoprono...