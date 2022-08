Sistema per TV a colori sigla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sistema per TV a colori sigla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SECAM

Significato/Curiosita : Sistema per tv a colori sigla

Trasmissione di immagini a colori, effettuando analisi e suddivisioni dell'immagine scandita secondo le componenti dei colori fondamentali (rosso, blu...

Il sécam o secam, acronimo del francese séquentiel couleur à mémoire (traduzione letterale: colore sequenziale con memoria), è un sistema di codifica... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

Altre definizioni con sistema; colori; sigla; Divertente, come può esserlo il sistema nervoso; Elaborò il sistema eliocentrico; Veicolo col sistema di trazione del carro armato; sistema di sicurezza a palloncino per auto ing; La foto dai colori invertiti; Sistema che individua i colori tramite un codice; Coordinare colori e stili; Lo sono i colori blu, viola e verde; La Reggio del Sud sigla ; sigla del notiziario televisivo; La sigla della Lufthansa; sigla che si valuta con CHF. GBP e USD; Cerca nelle Definizioni