Il regista de La classe operaia va in Paradiso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il regista de La classe operaia va in Paradiso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ELIO PETRI

Significato/Curiosita : Il regista de la classe operaia va in paradiso

la classe operaia va in paradiso è un film del 1971 diretto da elio petri e scritto dallo stesso petri con ugo pirro, vincitore del grand prix per il...

elio petri, pseudonimo di eraclio petri (roma, 29 gennaio 1929 – roma, 10 novembre 1982), è stato un regista, sceneggiatore e critico cinematografico... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

