Pratica manipolazioni sul corpo dei pazienti - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : OSTEOPATA

Significato/Curiosita : Pratica manipolazioni sul corpo dei pazienti

Bonfort et al. hanno dedotto dalla letteratura che le manipolazioni cervicali realizzate su pazienti sofferenti di cefalea sarebbero più efficaci del massaggio...

Professionale del titolo di osteopata o chiropratico è riservato a coloro che hanno un diploma che attesti una formazione specifica in osteopatia o chiropratica fornita... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 8 agosto 2022

